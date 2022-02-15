Подарки в постель: Каменских показала, какой сюрприз в кровати ей сделал муж в День влюбленных

34-летняя звезда украинской сцены Настя Каменских счастлива в браке с музыкантом Алексеем Потапенко. Они были знакомы с 2006 года, когда возникла группа «Потап и Настя», но любовь между ними возникла уже в конце творческого пути дуэта. И поженилась пара в 2019 году.

За отношениями пары следят миллионы фанатов. И выражает их звездный союз ярко и оригинально. В День святого Валентина Потап сделал сюрприз своей жене прямо в постели.

Не успев проснуться, красотка уже Каменских купалась во внимании своей половинки. Ее утро началось среди алых воздушных шаров и с огромным букетом тюльпанов. Счастливая и заспанная, певица позировала с подарками для соцсетей.

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