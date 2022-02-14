«Ух, красотища какая»: Орбакайте в модной шубке небесно-голубого цвета отметилась в Москве

Певица в День святого Валентина оказалась на террасе высотного здания. Она насладилась красочным видом.

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она добилась известности как певица и как актриса. В прошлом году Кристина регулярно выходила в свет и успела сняться в новых проектах. А вот в январе она устроила длительный отпуск.

Вместе с мужем Михаилом Земцовым она была в Майами. Некоторое время с ней была и дочка Клавдия. Также пара путешествовала по Колумбии.

А на днях Орбакайте вернулась в Москву. Она уже успела выступить на вечеринке. В День всех влюбленных певица получила букет алых роз от мужа Михаила Земцова. Примечательно, что она провела день на работе.

Вечером артистка вышла на террасу высотного здания в центре Москвы. Она насладилась красочными видами. Кристина позировала в люксовой шубке небесно-голубого цвета. Похожий наряд есть и Аллы Пугачевой.

«Москва праздничная! Валентинная Москва! Ух, красотища какая», — заявила звезда.

Поклонники одарили комплиментами певицу. Многие отметили, что и она сама прекрасно выглядит. «Ну что за прелесть», «Кристина, вы прям сияете», «Крутая», «Какой у вас яркий наряд», «Приятно видеть счастливого человека», «Вам словно 18 лет», «Просто кокетливая девочка», «Шубка роскошная», «Да, вы в центре красоты», «Сколько в вас статности», — стали писать пользователи Сети.

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