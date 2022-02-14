«Любимая Леночка!»: Маликов предстал на редком снимке с женой, которая старше него на 7 лет

Елена Изаксон не любит публичности и редко появляется с мужем в свете.

В День влюбленных народный артист Дмитрий Маликов сделал настоящий подарок своим поклонникам — поделился в социальных сетях редким кадром со своей женой Еленой Изаксон.

На фото счастливая пара запечатлелась в отпуске, оба выглядят лучезарно. И, как и многие супруги, которые много лет прожили вместе, похожи на брата и сестру.

«С Днем всех влюбленных! А я в тебя влюблен очень давно и очень сильно! И как поется в моей песне: «Навеки связана с тобой, моя душа, моя душа!» С днем рождения, любимая Леночка», — написал под снимком Дмитрий Маликов.

Для семьи артиста 14 февраля — не только День Валентина, но и день рождения жены главы семейства. Елене Изаксон исполнилось 59 лет в то время, как Дмитрию Маликову — 52 года. Разница в возрасте никогда не мешала супругам, они живут вместе с 1992 года.

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