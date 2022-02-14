«И просторы, и полнолуние!»: Галкин залез на башню своего замка и показал красоту вокруг

Муж Аллы Пугачевой искренне любит деревню Грязь, в которой живет с женой и детьми.

Максим Галкин поделился со своими подписчиками редкими кадрами из своего замка в деревне Грязь. Обычно артист снимает территорию вокруг дома либо во время прогулки, либо из окна. У него даже есть любимое — круглое, на смотровой башне.

Но на сей раз муж Аллы Пугачевой решил забраться на эту башню и выйти наружу. Юморист сам пришел в восторг от увиденного зрелища и поспешил поделиться кадрами со своими подписчиками.

На опубликованном в Instagram видео фолловеры могут лицезреть живописную сельскую местность, поля, леса и игру цвета и света во время заката.

«Такой красивый закат сегодня! Такие цвета с башни виднеются! Луна! И просторы, и полнолуние! Красота!» — восхитился Максим Галкин.

Напомним, комик всю жизнь мечтал о доме, который будет похож на замок. Живя в панельном доме вместе со своими родителями в Сочи, он думал, что когда-нибудь у него будет собственное родовое гнездо. Так и получилось.

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