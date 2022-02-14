«Я все еще хочу веселиться»: Зои Кравиц — о бывшем муже и будущих детях

Актриса Зои Кравиц рассказала, как планирует строить свою личную жизнь после развода с актером Карлом Глусманом. Пара развелась в августе прошлого года. В браке они были полтора года. С бывшим мужем у актрисы сохранились теплые отношения.

«Он невероятный человек. В моем сердце всегда останется место для Карла. Но мы разошлись, потому что я все еще узнаю себя. Мне необходимо понимать, чего я хочу от жизни. Я не была готова брать ответственность за развитие другого человека», — откровенно рассказала Зои изданию Elle.

Зои Кравиц призналась, что не обращает внимания на свой возраст. Она все еще ищет себя и не торопится заводить детей.

«Я не думаю, что мне нужно завести ребенка к определенному возрасту. Да, мне за 30, но я все еще хочу веселиться и встречать рассвет после ночи с друзьями. Мне нравится возможность путешествовать по миру. У меня нет мыслей о том, во сколько лет я должна родить, и должна ли вообще. Смысл жизни в том, чтобы испытывать жизнь и играть с ней. Впереди еще так много веселья», — поделилась актриса.

Сейчас актрису подозревают в романе с Ченнингом Татумом. Папарацци то и дело замечают их прогуливающимися по улицам Нью-Йорка.

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