«Невероятная гармония»: Навка в рубашке со стразами и кожаных брюках повеселилась с Песковым

Татьяна Навка много лет выступала на льду. Она стала олимпийской чемпионкой и одной из самых известных фигуристок. Примечательно, что теперь спортсменка создает красочные шоу.

Каждый год она выступает на льду в рамках сказочных постановок. Навку всегда поддерживают родные. Она уже много лет счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У пары подрастает дочка Надежда.

На мероприятиях иногда Татьяну сопровождает муж. Они стараются не предавать свою жизнь публичности. Однако 14 февраля фигуристка поделилась трогательными кадрами.

Она показала, как танцевала в объятиях мужа на одной из вечеринок. Навка была облачена в белую рубашку со стразами и кожаные брюки. А вот Песков предстал в синем поло. Они весело провели вечер вместе.

«Если вы спросите или попросите объяснить человека, что такое любовь, скорее всего, он не сможет сформулировать мысль точно. Просто потому что любовь разная и у каждого она своя. Но для меня любовь — это синхронная музыка сердец, единство взглядов, принятие умов, невероятная гармония и взаимная возможность становиться лучше рядом с любимым человеком. Или проще говоря, „кто твой, тот твой“… И вот это необъяснимая история длиною от начала времен», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Таня, вот смотрю и всегда вижу, что вы очень подходите друг другу», «Счастья вам и всем нам!», «Гармония в душе и сердце. Доверие полное», «Вы бесподобны!», «Красивая пара», «Столько счастья в этих кадрах», «Любимые и счастливые», — прокомментировали пост подписчики.

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