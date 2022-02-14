«Она мой ребенок»: Наоми Кэмпбелл впервые показала публике свою дочь

51-летняя модель впервые стала мамой в мае прошлого года.

Наоми Кэмпбелл впервые показала публике свою дочь. Модель снялась с малышкой для обложки мартовского номера модного журнала.

«Сохранив свой путь к материнству почти полностью в тайне, 51-летняя женщина впервые представляет миру свою маленькую дочь. «Она не была удочерена, она мой ребенок», — рассказала любимая британская супермодель», — указано в Instagram-аккаунте издания.

В мае прошлого года Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Поклонники подозревают, что девочка родилась от суррогатной матери.

Модель долгое время не показывала свою дочь. В одном из интервью Наоми рассказала, что она познает радости материнства, а дочка балует маму: хорошо спит и ест.

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