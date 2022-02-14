Как подобрать актуальную сумку на весну
Видео
Как правильно выбрать модные вещи из кашемира
Видео

Стало известно, как пройдет коронация принца Чарльза

Елизавета II официально назвала преемников на британский трон.

Стало известно, как пройдет коронация принца Чарльза
Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз. Фото: globallookpress.ru

Стало известно, как пройдет коронация принца Чарльза. В Букингемском дворце начали разрабатывать план его вступления на престол. Мероприятие состоится в течение года после получения Чарльзом титула короля.

Торжеству дали кодовое название «Операция «Золотая сфера». Уже известно, что эта коронация будет дешевле предыдущей. Принц Чарльз выступает за более скромную монархию, а такая коронация задаст тон правлению нового короля, сообщает Daily Mail.

Вместе с принцем Чарльзом коронуют и его жену — Камиллу Паркер-Боулз. Елизавета II приняла решение, что герцогиня получит титул «королевы-консорта».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Британская королевская семьяЕлизавета IIКамилла Паркер-Боулзпринц ЧарльзПринц Чарльз и принцесса Камилла