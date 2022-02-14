Стало известно, как пройдет коронация принца Чарльза. В Букингемском дворце начали разрабатывать план его вступления на престол. Мероприятие состоится в течение года после получения Чарльзом титула короля.

Торжеству дали кодовое название «Операция «Золотая сфера». Уже известно, что эта коронация будет дешевле предыдущей. Принц Чарльз выступает за более скромную монархию, а такая коронация задаст тон правлению нового короля, сообщает Daily Mail.

Вместе с принцем Чарльзом коронуют и его жену — Камиллу Паркер-Боулз. Елизавета II приняла решение, что герцогиня получит титул «королевы-консорта».

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