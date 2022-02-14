«Какая интересная кофточка»: Тимати показал свои прелести в облегающем лонгсливе и норковой формовке

Тимати позабавил Сеть кадрами из своей гардеробной. Артист подобрал свеженький аутфит, облачившись в норковую формовку в стиле 90-х, облегающий лонгслив и джинсы.

Сам по себе головной убор выглядит непривычно, особенно для тех, кто передвигается по городу на автомобиле. Но он отлично отражает тренд на «лихие», который еще актуален.

Тем не менее, больше всего пользователей Сети привлек очень облегающий и тонкий лонгслив рэпера который выделил каждый бугорок на его теле.

«Замерз что ли?», «Какая интересная кофточка», «Тимон в восторге от себя», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

Ранее мы писали о моде на трикотаж, о которой заговорил стилист Александр Рогов. Фэшн-эксперт продемонстрировал трендовое платье, которое смотрится хорошо и с кроссовками, и с женственными сапогами.

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