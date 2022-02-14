Любимая модель Зайцева: какой красоткой была Михалкова в молодости, показала ее дочь

14 февраля отметила свое 75-летие жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна Михалкова. С теплыми словами поздравлений обратилась к ней в личном блоге старшая дочь Анна Михалкова.

«Мама! Мамочка! Как же прекрасно, что ты родилась в день любви! Ты состоишь из нее! Никто из нас не умеет так любить, как это умеешь ты! Твоя любовь безусловная, не знающая границ, стихийная, греющая, обжигающая. Она благословение и одновременно испытание. Оставайся всегда такой: неповторимой и единственной, ангелом-хранителем всей нашей большой семьи! С днем рождения!» — написала актриса.

Анна Михалкова обнародовала несколько редких архивных кадров с Татьяной Евгеньевной, от которых просто дух захватывает – насколько красивой была она. Не случайно Татьяна Михалкова когда-то была любимой манекенщицей российского модельера Вячеслава Зайцева, ведущей моделью в Общесоюзном Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту и представляла страну на зарубежных показах.

После рождения детей — Анны, Артема и Надежды — верная спутница Никиты Сергеевича попрощалась с карьерой модели.

«Настоящая модель!», «Нереальная красотка!», «С днем рождения красивейшую, талантливую и, конечно, очень всеми любимую маму! Женщина с большой буквы!», «Волшебная женщина, которая живет с сильным мужчиной», «Какой взгляд бросает Никита Сергеевич! Огонь! С именинницей! Крепкого здоровья прекрасной женщине и маме», — прокомментировали фотографии пользователи Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.