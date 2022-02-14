По-зимнему стильно: Подольская в роскошной шубе и ботинках «челси» вышла на променад у особняка

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что рядом с ней уже больше 10 лет находится Владимир Пресняков. Влюбленные во всем поддерживают друг друга.

У них подрастает сын Артемий, который скоро пойдет в школу. А также певица стала мамой во второй раз чуть больше года назад. Теперь у них растет еще один сын Иван.

Несмотря на то что Наталья вернулась к работе и уже регулярно выступает на публике, свободное время она посвящает семье. Недавно супруги отдохнули на Мальдивах.

С собой они брали и малышей, которые были рады поиграть на пляже. Примечательно, что лишь на днях пара вернулась в Москву, но они уже успели вместе выступить. А вот 14 февраля Подольская похвасталась обновкой.

На променад певица вышла в роскошной длинной шубке и ботинках «челси», которые стали трендовыми. Она прошлась по заснеженным тропинкам у особняка.

«Есть вещи на один раз, а есть вещи на много лет . Конечно, не хочется слишком много значения придавать вещам, но все же они греют душу», — написала звезда.

Поклонники одарили комплиментами Наталью. Многие решили, что шубку ей подарил муж. Однако комментарии к посту она предпочла отключить.

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