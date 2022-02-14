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Победительница шоу «Голос» Дина Гарипова ждет ребенка

Певица Дина Гарипова показала округлившийся животик.

Победительница шоу «Голос» Дина Гарипова ждет ребенка
Дина Гарипова. Фото: instagram.com/dinagaripova/

30-летняя певица Дина Гарипова, ставшая известной, благодаря своему участию в шоу «Голос», готовится впервые стать мамой.

О грядущем пополнении в семье Дина Гарипова сообщила подписчикам микроблога. В День святого Валентина певица поделилась своим снимком, на котором показала изменившиеся в связи с беременностью формы.

«В преддверии новых перемен. Всех с Днем Влюбленных!» — подписала кадр Дина Гарипова.

В кадре будущая мама предстала облаченной в нежно-голубое платье, поверх которого набросила белый кардиган крупной вязки.

Срок беременности у Дины Гариповой, судя по фото, уже довольно внушительный. Скорее всего, она станет мамой в конце весны.

Дина Гарипова беременна
Дина Гарипова показала животик. Фото: instagram.com/dinagaripova/

Напомним, победительница шоу «Голос» Дина Гарипова вышла замуж за своего избранника Равиля Бикмухаметова в 2015 году.

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