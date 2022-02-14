«Паспорт провалился между креслами»: из-за нелепой случайности Авраама Руссо задержали в США

Авраам Руссо, спустя много лет после нападения на него, решил вплотную заняться своим здоровьем. Он уже провел одну операцию на ноге, исправляя плохо работающие сосуды. И теперь отправился на продолжение лечения в Америку, где его задержали в аэропорту из-за отсутствия паспорта гражданина США.

«Конечно же, при вылете предъявлял оба паспорта на границе. Сам прикладывал документ к терминалу для идентификации. Позже один документ — американский паспорт — провалился между креслами. До выяснения всех обстоятельств сотрудники аэропорта вежливо, но настойчиво попросили меня пройти в отдельное помещение», — рассказал он «СтарХиту».

К счастью, серьезных проблем Аврааму Руссо удалось избежать. Сотрудники авиакомпании, которой он летел, достаточно быстро нашли пропавший документ в лайнере. Музыкант с облегчением вздохнул, ведь впереди вовсю маячили глобальные проблемы.

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