«Даже если съешь тонну допинга»: Навка отреагировала на видео Валиевой, горько плачущей на плече Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о происходящем на Олимпиаде в Пекине.

Эти кадры облетели весь мир. 15-летняя фигуристка из России, главная претендентка на золото Олимпиады в Пекине, Камила Валиева горько плачет на плече своего тренера Этери Тутберидзе.

Та успокаивает свою воспитанницу как может. Лицо Камилы мокрое от слез. На видео отреагировала олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Она написала пронзительный пост в микроблоге в поддержку Камилы Валиевой.

«Это видео невозможно смотреть без слез, без переживаний за нее! Бедный юный ангел, такое напряжение, такое давление, и это в столь юном возрасте, так еще и несправедливо! Участие в Олимпийских играх и так накладывает свой отпечаток на нервную систему, так еще и спекуляция добрым и честным именем. В фигурном катании, даже если ты съешь тонну допинга, то красоты, грации, артистичности и отточенности движений не прибавится!» — написала Татьяна Навка.

Напомним, в этот понедельник, 14 февраля, стало известно, что Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до участия в личном первенстве. А МОК позже вынес решение, что если Камила Валиева войдет в тройку лидеров, то церемонии награждения не будет.

По крайней мере до завершения разбирательств по ее делу, связанному с положительным допинг-тестом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.