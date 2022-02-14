«Мой любимый Константин!»: Собчак запечатлелась с Богомоловым на побережье

Ксения Собчак является популярной телеведущей. Она уже много лет работает в сфере телевидения и журналистики. Ксения не скрывает, что успела сколотить целое состояние.

При этом она продолжает работать и снимает свои собственные передачи. А главной ее опорой стал муж Константин Богомолов. Влюбленные закрутили тайный роман. Ради режиссера она даже ушла от первого мужа Максима Виторгана.

В 2019 году Собчак сыграла свадьбу с избранником. Примечательно, что поклонники заметили, что телеведущая похорошела и даже стала одеваться более женственно.

В этом году блондинка устроила длительный отпуск. Она не только каталась с мужем и сыном Платоном от первого брака на лыжах в Куршевеле, но и объездила половину Аргентины. Она делилась трогательными кадрами.

Нежным фото с Богомоловым, сделанным во время путешествия, Ксения также поделилась 14 февраля. Она позировала в джинсовой куртке с возлюбленным на побережье.

«Спасибо что не Валентин, мой любимый Константин!» — написала звезда.

Поклонники одарили пару комплиментами. Многие отметили, что Собчак стала более открытой. «Какое фото! Такое лучезарное, столько света. Какие вы», «Почему-то вы для меня самая гармоничная пара», «Какое фото! Такое лучезарное, столько света», «С этого ракурса носы одинаковые», «Поздравляем Ромео и Джульетту с прекрасным праздником всех влюбленных», — прокомментировали пост подписчиков.

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