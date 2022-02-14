Что может быть милее? Климова застукала младшую дочь за нежностями с котом

Екатерина Климова — не только многодетная мама, но и обладательница кота породы сфинкс. И, хотя лысых питомцев любят далеко не все, их хозяева точно знают, насколько это ласковые и добрые животные.
Младшая дочь Екатерины Климовой Белла обожает своего котика и может возиться с ним день напролет, нежничая и целуя его в теплую головку. Именно за этим трогательным моментом застукала ее знаменитая мама.
Кадр за поцелуйчиками с котом наследницы Изабеллы Екатерина Климова показала в личном блоге.
Напомним, артистка родила Беллу от третьего бывшего мужа актера Гелы Месхи, сыновей Корнея и Матвея — от второго супруга Игоря Петренко, старшую дочь — от первого возлюбленного, ювелира Ильи Хорошилова.
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