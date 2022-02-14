«Он уже приходил в качестве гостя»: жюри «Маски» готово разоблачить участника в костюме Козерога

Члена жюри шоу «Маска» Тимура Родригеза поклонники проекта считают самым лучшим в части разоблачения участников.
Так, во втором сезоне он практически безошибочно угадывал артистов, которые прятались под масками.
В минувшее воскресенье был дан старт третьему сезону «Маски», и Тимур Родригез практически с первых нот узнал, кто вышел на сцену в костюме Козерога.
После того, как вокалист исполнил песню Билли Джоэла, Тимур Родригез заявил, что узнал певца.
«Я ждал этого артиста с первого сезона шоу «Маска», и он уже приходил, более того, в качестве гостя на новогоднюю программу, в прошлом году. Не в этом», — сказал Тимур Родригез.
«Только не говори, что это Чумаков», — заметил Филипп Киркоров.
«Конечно, это Чумаков, — уверенно заявил Родригез. — Когда он начал петь, я еще удивился. Это не оригинальная тональность Билли Джоэла. Но из-за того, что Леша меняет голоса с невероятной филигранностью, мне показалось, что это и есть его способность прятать голос».
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