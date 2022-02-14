«Потому что я сам павлин!»: Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление во время шоу «Маска»

Председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров в очередной раз доказал, что не лишен самоиронии.

Накануне, 13 февраля, на НТВ состоялся премьерный выпуск третьего сезона самого охраняемого проекта – шоу «Маска».

Четырнадцать звезд шоу-бизнеса выходили на сцену в роскошных костюмах. Разоблачать, кто скрывается под масками, жюри начнет со следующего выпуска.

Большое впечатление на председателя судейской коллегии Филиппа Киркорова оказал участник в маске Павлина, выступивший с хитом Верки Сердючки «Дольче Габбана».

«Вот это просто потрясающий праздничный номер на мое 55-летие 30 апреля, — сказал Филипп Киркоров. — Хочу этот номер, ну правда. Во-первых, я люблю «Дольче Габбана». Во-вторых, я люблю Данилко. И потом, я люблю вообще павлинов, потому что сам павлин! Большой музыкальный павлин. Но я запутался и не понимаю, мужчина это или женщина».

Но в процессе рассуждений Филипп Киркоров пришел к выводу, что в маске Павлина – Максим Галкин. Так это или нет, поклонники шоу «Маска» узнают из последующих выпусков проекта.

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