«Папина копия»: экс-муж Нади Михалковой разворошил семейный альбом, показав публике взрослеющую дочь

Бывший муж актрисы Нади Михалковой Резо Гигинеишвили обнародовал кадры из семейного архива с дочкой Ниной. Режиссер собрал любимые фотографии, наполненные эмоциями и смыслом, в трогательный ролик, который красочно характеризовал его отцовскую любовь.

На опубликованных кадрах зрители могут проследить, как Нина взрослела и менялась. Сейчас ей 11 лет. Многие поклонники в очередной раз заметили, что наследница переняла внешность своего отца. И с годами этот момент становится все заметнее.

«Папина дочка, красотка!», «Прелестная девочка! Папина копия», «Резо, вы хороший человек и у вас замечательные дети! Благополучия во всем!» — прокомментировали клип фолловеры.

В ролике также можно увидеть брата Нины Ивана, сыну Михалковой и Гигинеишвили весной исполнится 9 лет. Оба наследника режиссера и актрисы родились в один день — 21 мая.

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