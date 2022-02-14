«Как свора лающих собак»: Анастасия Волочкова рассказала о скандале в эфире шоу «На самом деле»

Балерина Анастасия Волочкова прошла проверку на детекторе лжи. Чем это для нее обернулось?

Балерина Анастасия Волочкова стала героиней ток-шоу «На самом деле». Программа с ее участием выйдет в эфир Первого канала в этот понедельник, 14 февраля, вечером.

Но кое-какие детали выпуска Анастасия Волочкова решилась раскрыть уже сейчас.

В микроблоге звезда балета рассказала, что во время программы разразился скандал. Некие женщины набросились на балерину, обвиняя ее во всех грехах и собственных бедах.

Произошедшее на программе Анастасия Волочкова назвала судилищем.

«Надо мной в очередной раз устроили разгромное судилище! И обвиняли в том, в чем нет моей вины! Набросившись, как свора лающих собак, простите. Меня пытались распять за подаренные мне моими поклонниками дорогие подарки. Я была в недоумении, почему многие женщины, не способные разобраться со своими мужчинами, ищут их в моей постели! И если этим женщинам их мужчины дарят три цветочка, а мне преподносят охапки роз и роскошные подарки, то пусть они ищут проблему в себе, а не обвиняют меня», — написала Анастасия Волочкова в микроблоге.

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