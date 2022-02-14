В День святого Валентина: Manizha и Elman представили клип на песню «Останься со мной»

В День всех влюбленных певица Manizha и Elman анонсировали выход нового клипа на трек «Останься со мной», являющийся кавер-версией корейского хита Stay with me.

Это заглавная композиция саундтрека к сериалу «Бессмертный. Романтическое заклятие», показ которого начался в минувшую пятницу, 11 февраля, на канале «ТВ-3».

Клип размещен на YouTube-канале «ТВ-3», его уже успели посмотреть порядка ста тысяч пользователей. Они признаются, что в восторге от совместной работы Manizha и Elman.

«Какая же красивая песня, молодцы, ребята, отлично сработали, послушала не один раз с огромным удовольствием», «Теперь все следующие дни буду слушать на повторе данную песню. Очень красивая музыка и слова», «Я в восторге от этого кавера! Все, кто работал над песней, продели отличную работу», «Неожиданно для меня, но кавер получился ничуть не хуже оригинала. Как по мне, голоса Манижи и Эльмана очень хорошо вписались», — высказались в Сети.

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