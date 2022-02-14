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«Главная «валентинка» от мужа»: Николаева впервые показала улыбку подросшего сына от Вдовина

Ведущая Елена Николаева стала мамой в декабре прошлого года.

«Главная «валентинка» от мужа»: Николаева впервые показала улыбку подросшего сына от Вдовина
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika

36-летняя телеведущая Елена Николаева в День святого Валентина порадовала своих поклонников свежим снимком своего маленького сына Саши.

Малыша звезда родила в декабре прошлого года, наградив наследником своего мужа бизнесмена Игоря Вдовина, экс-возлюбленного Анастасии Волочковой. Балерина, напомним, одарила предпринимателя дочкой Ариадной.

Саша Вдовин заметно подрос и уже научился лучезарно улыбаться. Именно эту радость на лице малыша и показала впервые Николаева фолловерам в личном блоге.

Елена Николаева с сыном. Фото: instagram.com/elenanika

«Главная «валентинка» от мужа улыбается», — подписала снимок Елена.

Напомним, для ведущей Сашенька — единственный ребенок, у ее мужа — уже пятый. Трех детей ему родила первая жена, одну дочь – Анастасия Волочкова (с ней он не был расписан) и сын от Николаевой — младшенький.

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