«Огромный шикарный торт!»: Мартиросян похвастался сюрпризом, который преподнесла ему жена

В День всех влюбленных Гарик Мартиросян отмечает 48-летие. Утром комика поздравила жена Жанна Левина-Мартиросян, которая подготовила для любимого сладкий сюрприз. Юморист снял процесс вручения подарка на камеру и показал в личном блоге.

«Жанна, спасибо тебе за огромный шикарный торт!» — восхитился артист.

Для многих семей этот сюрприз был бы приятным, но обычным, но только не для четы Мартиросянов, которые все события в своей жизни превращают в шутку. Жанна переставила на торте цифры 4 и 8, в итоге получилось 84. Жена Гарика пошутила, что числа 48 не было в магазине, было только 84.

Напомним, пара состоит в браке с 1998 года. Они воспитывают двоих детей — дочь Жасмин и сына Даниэля.

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