«Вот оно — счастье!»: какой подарок детей почти до слез растрогал Киркорова на День Валентина

Даже самых искушенных и богатых людей могут растрогать простые человеческие чувства вроде любви, нежности и верности. Пример тому — Филипп Киркоров, который проснувшись утром в своей постели, обнаружил подарки от детей Аллы-Виктории и Мартина.

Отпрыски музыканта сделали папе открытки, нарисовав фантазийные сердечки и написав добрые пожелания своему родителю.

«Сами рисовали такую красоту, сами писали. Так приятно! Ну счастье же! Вот оно — счастье!» — сказал заспанный Киркоров, рассматривая подарки.

Напомним, дети у Филиппа Киркорова родились от суррогатных матерей. Алла-Виктория — в ноябре 2011 года, Мартин — в июне 2012 года. Оба ребенка появились на свет в США.

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