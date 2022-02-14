На заднем сидении авто: Стриженова в шелковом платке и канареечном тренче отправилась на съемки

Такой аксессуар, как платок, будущей весной окажется на пике популярности. Ну а ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале, как всегда предвосхищает тренд.

Екатерина Стриженова не раз заслуживала похвалу от историка моды Александра Васильева, который восхищался тем, как ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале «умело лепит из себя стройную особу». Жена сценариста Александра Стриженова, находясь в кадре, всегда старается сделать акцент на тонкой талии, как бы невзначай положив руку на пояс.

Отправляясь на съемки в День всех влюбленных, теледива покрасовалась на заднем сиденье авто, позировав в ультрамодном канареечном тренче. Такой по-весеннему легкий и яркий аутфит красавица-брюнетка дополнила шелковым платком. Этот аксессуар возглавит модный топ весны и лета. Ну а Екатерина Стриженова, как всегда предвосхищает тренд. Актриса кокетливо прикрыла глаза, не забыв про имиджевые очки-лисички.

Кстати, про остромодные тренды весны в беседе с сайтом Teleprogramma.pro говорила имидж-стилист Алсу Арна. Она посоветовала модницам обратить внимание на балаклавы, панамы, платки, которые неизменно омолаживают образ, а также высокие перчатки, силуэтные комбинезоны и ботфорты.

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