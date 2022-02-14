Дома и втроем! Арзамасова прильнула к плечу Авербуха, любуясь им с сынишкой Левушкой на руках

Лиза Арзамасова в Instagram поделилась личными кадрами по случаю важного события: 14 февраля в День всех влюбленных сыну актрисы из ситкома «Папины дочки» и постановщику ледовых шоу Ильи Авербуха — Левушке — исполнилось полгодика.

Пока возлюбленный Елизаветы «пропадает» на Олимпиаде в Пекине, его звездная жена то и дело балует поклонников редкими домашними снимками и роликами. Так, на одном из таких, Лиза предстала в объятиях 48-летнего мужа, прильнув к его плечу. Ну а сам Илья Авербух в этот момент укачивал на руках их сынишку Левушку. Ко всему прочему, «папина дочка» показала, как ее муж-хореограф выглядит в домашней обстановке. Оказывается, они с Лизой носят одинаковые клетчатые штаны — вот такой family look.

Арзамасова залюбовалась тем, какую идеальную картину являют собой ее муж и сынишка Левушка. Она не удержалась и уговорила Илью Изяславича позировать для селфи.

Что ни говори, а в доме Ильи Авербуха и его молодой жены царит полная идиллия и гармония. Вместе с малюткой-сыном Елизавета ждет, когда ее вторая половинка вернется домой.

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