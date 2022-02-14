«Фаину знал давно»: Громов рассказал о второй жене, которая была невесткой его погибшего друга

Как отметил герой Советского Союза, они сыграли свадьбу спустя четыре года после смерти в авиакатастрофе их близких.

Герой Советского Союза Борис Громов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей второй жене Фаине.

«Фаина была женой старшего сына моего погибшего в авиакатастрофе друга — командующего ВВС Прикарпатского округа генерала Евгения Крапивина. Его сын вместе с отцом также погиб в той авиакатастрофе. Вместе с моей первой женой, оказавшейся на том же самолете». Борис Громов

Как отметил Громов, после смерти близких он стал близко общаться с Фаиной. «Я, конечно, поддерживал эту семью. Фаину я знал давно. Мы дружили. Когда вышли из Афганистана, то мы сыграли с ней свадьбу. Я удочерил ее детей — двух дочек. А потом у нас общий ребенок родился, Лизочка. Дети уже все взрослые. У всех семьи, кроме Лизы. Она нами руководит», — заявил Борис Громов.

Напомним, что Борис Громов – известный российский военачальник и политик. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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