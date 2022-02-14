«Диспетчер ошибся воздушными эшелонами»: Громов раскрыл детали гибели жены в авиакатастрофе

Как отметил военачальник, он с трудом пережил ту трагедию.

Герой Советского Союза Борис Громов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыл детали гибели своей первой жены Натальи в авиакатастрофе.

«Это было 3 мая 1985 года. Я находился в Кабуле в командировке. Жена Наташа позвонила за два дня до этого. Сказала, что летит в Москву. Нам там предложили квартиру. Ее надо было посмотреть». Борис Громов

Как отметил Борис Громов, 3 мая ему осторожно сообщил один из помощников, что подо Львовом разбился на самолете генерал Евгений Крапивин. «Через два часа меня кольнула мысль, что Наташа может быть в этом же самолете. Она дружила с Крапивиным. Когда взлетели, то диспетчер ошибся воздушными эшелонами. Навстречу шел Ту-134 из Таллина. Они столкнулись — 120 человек погибли. Наташа погибла, и Крапивин с сыновьями погиб. Через два дня диспетчер ушел из жизни. У него случился разрыв сердца», — заявил Борис Громов.

Напомним, что 3 мая 1985 года на Украине произошла авиакатастрофа с участием военного самолета Ан-26 и пассажирского лайнера, совершавшего перелет по маршруту Таллин — Львов — Кишинев. Все люди, находящиеся на борту, погибли.

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