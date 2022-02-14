«День Валентина» Максим Галкин отметил юмористической песней, в которой высмеял подарки влюбленным

В День святого Валентина Максим Галкин представил фанатам романтичную песню — «День Валентина». В клипе шоумен появляется в разных образах и вырезает из бумаги красные сердечки — валентинки.

«Вчера я жене подарил валентинку — выгнала из дома в одном ботинке. Сказала, что если люблю я ее, праздник устроишь мне как в кино», — так начинается песня шоумена.

Далее юморист высмеял подарки, которые обычно дарят в этот романтический праздник.

«Всем влюбленным и тем, кто просто проходил мимо, посвящается. Эта песня посвящается Дню Валентина, а также искренней любви и безграничному обожанию этого дня цветочными, парфюмерными и ювелирными бутиками», — заявил ранее Максим Галкин.

Напомним, шоумен счастлив в браке с Аллой Пугачевой более десяти лет. Для него этот союз первый, а для Примадонны — пятый.

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