«Все это захватывающее путешествие»: Рианна — о своей беременности

Рианна рассказала, как протекает ее беременность. Накануне певица с возлюбленным A$AP Rocky впервые вышла в свет после объявления о пополнении. Рианна планирует рушить стереотипы о беременности с помощью моды. Певица появляется на публике в необычных образах, демонстрируя округлившийся живот.
«Я стараюсь наслаждаться этим как можно больше. И мода — одна из моих любимых вещей, так что, знаете ли, мы бросаем вызов тому, что вообще значит быть беременной», — рассказала Рианна журналистам из Entertainment Tonight.
Певица призналась, что беременность протекает легко. Она наслаждается своим новым положениям и не отказывает себе в пончиках.
«До сих пор все это захватывающее путешествие. Я просто принимаю это так, как и каждую неделю. Всегда есть что-то новое, и я просто принимаю это, и мне это нравится», — поделилась певица.
A$AP Rocky добавил, что очень волнуется и ему не терпится поскорее встретиться с малышом.
«Я просто взволнован тем, что я еще ничего не знаю. Для меня это все новое», — заключил будущий отец.
После родов Рианна планирует выйти замуж за A$AP Rocky. Свадьба планируется на Барбадосе, где живут родители обоих знаменитостей.
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