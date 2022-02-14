«Такого гения мир никогда не видел»: Жулин высказал свое мнение о Валиевой

Ранним утром 14 февраля стало известно, что Камила Валиева все-таки примет участие в личном турнире среди одиночниц в олимпийском Пекине. А пока в суде изучали все материалы, связанные с допинг-скандалом, разразившимся вокруг российской фигуристки, слова поддержки в ее адрес выразили многие известные спортсмены.

Так, Александр Жулин восхитился талантом 15-летней спортсменки.

«За всю историю существования фигурного катания на коньках такого таланта или даже гения мир никогда не видел! Ведь чтобы выполнять четыре оборота в воздухе да еще с грацией Майи Плисецкой никакие микроследы какого бы то ни было препарата никогда не помогут», — написал Жулин.

Напомним, ранее свое мнение о Камиле Валиевой высказал олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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