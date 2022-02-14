«Безумно люблю»: Ягудин нежно поздравил Тотьмянину с Днем всех влюбленных

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина — одна из самых красивых спортивных пар современности. Вместе они более 12 лет, а узаконили свои отношения только в 2016 году.

В День всех влюбленных Ягудин трогательно поздравил жен с праздником, разместив в своем инстаграме романтичное фото. Супруги слились в поцелуе, позируя на фоне Эйфелевой башни.

«Я не Валентин и уж точно далеко не святой, но знаю одно, тебя я безумно люблю», — написал Ягудин.

Фанаты засыпали публикацию комментариями.

«Мы любим вас и вашу семью! Как мило! Обожаем вас», — писали пользователи Сети.

Напомним, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочек — 12-летнюю Елизавету и шестилетнюю Мишель.

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