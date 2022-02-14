«Непередаваемые ощущения»: Ксения Бородина научилась управлять настоящим танком

Еще несколько дней назад Ксения Бородина грелась под теплыми лучами мальдивского солнца, а теперь дышит морозным воздухом в российском поле. Причем с большим экстримом. Телезвезде удалось поуправлять настоящим танком. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

«Я управляла танком сегодня. Сама! Управляла танком. Это непередаваемые ощущения. Очень необычный, но интересный день. А еще я сидела в окопе, а надо мной проезжал танк. Сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать», — написала Бородина.

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Напомним, в прошлом году Ксения Бородина развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым, которому родила дочь Теону. Бывшие супруги уже устроили каждый свою личную жизнь.

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