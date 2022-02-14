«Отношения остаются захватывающими»: Малькова поделилась секретом воспитания детей

После развода с Романом Мальковым Светлана осталась жить в Словении. Она воспитывает троих детей от бизнесмена. А старший сын бывших супругов — 17-летний Андрей — решил жить с отцом и мачехой Анастасией Макеевой в Москве.

В своем инстаграме художница рассказала, как воспитывать детей, чтобы быть с ними на одной волне.

«Проводите побольше времени со своими детьми, открывайте новые места, ведь, открывая новые направления и делая что-то вместе, ваши отношения остаются захватывающими», — написала Малькова.

Напомним, Светлана Малькова утверждает, что экс-супруг не платит алименты, хотя муж Анастасии Макеевой говорит обратное. Роман и Светлана выясняют отношения в суде в течение года.

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