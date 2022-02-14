«Тычет микрофоном в нос»: молодая жена Петросяна объяснила, почему не любит журналистов

Татьяна Брухунова не любит отвечать на вопросы и не посещает места, где есть представители прессы.

Татьяна Брухунова вышла замуж за Евгения Петросяна в 2019 году. Пара воспитывает сына Вагана, которому в марте исполнится два годика.

Молодая мама любит театры и премьеры, правда, ходит только туда, где ее не атакуют журналисты. Почему избранница юмориста так не любит представителей СМИ, она объяснила в своем инстаграме.

«Я не вижу нужды общаться с теми, кто не знает словосочетания «личные границы», тычет микрофоном в нос, а когда ты деликатно пытаешься уйти в сторону, бежит за тобой до такси и выкрикивает вслед оскорбления о том, что ты плохая мать, которая выбирает «тусовку» вместо ребенка. И это не просто слова — это мой опыт на премьерном показе в одном из московских театров. Разумеется, ноги моей там больше не будет, так как грош цена той пресс-службе, что аккредитовывает дикарей, не уважающих гостей (попросту говоря «желтушников»)», — высказалась Брухунова.

Напомним, до встречи с Татьяной Брухуновой Евгений Петросян более 30 лет прожил в браке с Еленой Степаненко. Нажитое в том союзе они делят до сих пор.

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