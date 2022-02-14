Крид увидит и ахнет: Валя Карнавал в кроп-топе и мини-шортах задорно сплясала под зажигательный трек

Певица находится в Африке и очень редко появляется в соцсетях.

Тиктокерша и певица Валя Карнавал, настоящее имя которой – Валентина Карнаухова, улетела в Африку, чтобы принять участие в реалити-шоу «Звезды в Африке». 20-летняя красотка вынуждена пропасть из соцсетей, чтобы случайно не раскрыть секреты телепроекта.

Но все же редко блогерша появляется в Сети. На новых кадрах, которыми поделилась экс-пассия Егора Крида, она не стала общаться с поклонниками, а устроила танцы под молодежный хит.

Карнавал плясала в кроп-топе и мини-шортиках, демонстрируя подтянутую фигуру – за последние месяцы она заметно похудела, а участие в реалити и приблизило ее к формам мечты.

Напомним, Валя Карнавал прославилась благодаря соцсети TikTok. Сначала она снимала видеоролики под музыку или фразы, а затем вышла в офлайн – стала певицей, покорила сердце Егора Крида и повздорила с Ларисой Долиной.

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