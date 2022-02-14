«Полы меняли, плитку»: Виктор Рыбин назвал сумму, которую потратил на ремонт в квартире

Певец Виктор Рыбин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ признался, что сделал хороший ремонт в своей квартире.
«У нас недорогой получился ремонт. Мы все покупали в одном магазине. Начиная от краски и заканчивая люстрами. Мы без дизайнера все сделали. Обои нам клеила потрясающая супружеская пара, которая за три с половиной месяца в шестисотметровом доме сделала ремонт. За работу взяли чуть больше миллиона рублей».
Как отметил Виктор Рыбин, если самому покупать все материалы, то ремонт обойдется не так дорого. «У нас ремонт шел с девяти утра до 11 вечера. Полы меняли, плитку. Сейчас весь пол деревянный», — заметил Виктор Рыбин.
Напомним, что Виктор Рыбин — музыкант группы «Дюна». Он женат на известной певице Наталье Сенчуковой.
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