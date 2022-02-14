«Полы меняли, плитку»: Виктор Рыбин назвал сумму, которую потратил на ремонт в квартире

По словам музыканта, у него с женой Натальей Сенчуковой ушло не так много денег.

Певец Виктор Рыбин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ признался, что сделал хороший ремонт в своей квартире.

«У нас недорогой получился ремонт. Мы все покупали в одном магазине. Начиная от краски и заканчивая люстрами. Мы без дизайнера все сделали. Обои нам клеила потрясающая супружеская пара, которая за три с половиной месяца в шестисотметровом доме сделала ремонт. За работу взяли чуть больше миллиона рублей». Виктор Рыбин

Как отметил Виктор Рыбин, если самому покупать все материалы, то ремонт обойдется не так дорого. «У нас ремонт шел с девяти утра до 11 вечера. Полы меняли, плитку. Сейчас весь пол деревянный», — заметил Виктор Рыбин.

Напомним, что Виктор Рыбин — музыкант группы «Дюна». Он женат на известной певице Наталье Сенчуковой.

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