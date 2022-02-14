«Принимаю ночные ледяные ванны!»: Волочкова, обняв веники, поплескалась в купели под открытым небом

Балерина обожает подобные процедуры и практикует их регулярно.

46-летняя балерина Анастасия Волочкова не скрывает своих секретов красоты и молодости. Артистка регулярно посещает баню, после которой спешит окунуться в купель.

Очередные водно-морозные процедуры Волочкова принимала накануне Дня всех влюбленных. Балерина выскочила из парной прямо с вениками и устремилась к купели, которую предусмотрительно очистила ото льда. И в воде поплескалась прямо с березовыми ветками в обнимку.

«Принимаю ночные ледяные ванны! И я, счастливая, живу, как я хочу!» — подписала звезда видео.

Не так давно в жизни Анастасии Волочковой произошла драма — она рассталась с возлюбленным. Несколько недель звезда была счастлива с банщиком Сергеем Кузнецовым, но сказка длилась недолго.

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