«Средства закончились на фундаменте»: Сергей Астахов показал свой красивый экодом на Истре

Актер Сергей Астахов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ показал свой шикарный экологичный дом. Он находится на Истре в 37 километрах от Москвы. Участок небольшой — всего шесть соток. Из особняка открывается прекрасный вид на лес.

В доме три комнаты. Общая площадь — триста квадратных метров. Весь дом — деревянный. На первом и втором этаже — террасы. Здесь Сергей Астахов планирует в будущем пить чай.

«Мы завозили сюда много земли. Примерно 150 КамАЗов. Средства закончились на фундаменте. Пришлось занимать. Стройка идет три месяца. Все еще только начинается. Хочу, чтобы в моем доме было много саун и бань». Сергей Астахов

Напомним, что Сергей Астахов — популярный актер. Он лауреат российской театральной премии «Чайка».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.