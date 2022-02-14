«Сидеть при мне»: раскрылись подробности взаимоотношений Ротару с подчиненными

Ольга Коняхина много лет работала с певицей, а потом загремела в тюрьму.

Много лет Ольга Коняхина была директором и подругой Софии Ротару. Но в какой-то момент она начала присваивать деньги певицы себе разными обманными путями, за что понесла наказание. Коняхину приговорили к шести годам заключения. Недавно она вышла на свободу и рассказала о том, как жила София Михайловна.

«Все сидят за столом – шашлык, вино, все классно, весело, здорово. София Михайловна хочет домой. Мы поднимаемся к ней наверх, и там часа полтора-два сидим, разговариваем за жизнь. Я в ногах, собственно говоря, и уйти не могу. Такое чувство, что она специально держит около себя, чтобы не пошла я туда отдыхать и веселиться. Там было очень ревностно: сидеть дома, сидеть здесь, сидеть при мне», — рассказала Коняхина в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

Добавим, ранее стало известно, что Ротару злоупотребляла алкогольными напитками самой разной крепости.

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