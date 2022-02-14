«Жена не понимала, зачем писсуар»: Запашный показал особняк, похожий на космический корабль

Как отметил дрессировщик, для него это был, скорее, эксперимент.

Дрессировщик Аскольд Запашный в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ показал свой шикарный особняк.

Хоромы Аскольда Запашного поражают свой роскошью. При этом со стороны он выглядит как обычный трехэтажный дом. Внутри же самый настоящий космический корабль. Белые стены, черный пол. В доме много света и никаких углов. Спит Запашный с женой на мансардном этаже. В душевой — хамам.

Любопытно, что в «доме будущего» все продумано. Холодильник, к примеру, открывается с помощью датчика. В гостевом туалете находятся писсуары.

«Моя жена не понимала, зачем в доме может быть нужен писсуар. Гостей бывает много. Чтобы сильно долго их не занимать. Для меня это был эксперимент на самом деле. Я не знал, насколько мне будет комфортно. Сейчас живу и мне очень нравится». Аскольд Запашный

Напомним, что Аскольд Запашный уже год живет в «космическом корабле». Он очень гордится своим необычном и современным жильем.

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