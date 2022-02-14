Гвоздь – зеркальный камин: Полина Гагарина устроила экскурсию по своему шикарному особняку

Звезда, по слухам, вложила в дом миллион долларов.

Певица Полина Гагарина, как рассказали в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ, после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым решила сменить дом.

В особняке Полины Гагариной 50 оттенков серого. Высокие потолки, просторная гардеробная и дизайнерская люстра в виде россыпи цветочных бутонов.

Кухня разделена на зоны. Кипенно-белая и рабочая, где идет основная готовка. Гвоздь программы – зеркальный камин. «Этот камин действующий. Можно положить дрова и растопить, поставив рядом креслице», — заметила Полина Гагарина.

«У нее великолепный ремонт. Она кайфует», — заявила певица Маша Распутина.

Напомним, что Полина Гагарина вложила в ремонт, по слухам, миллион долларов. Звезда уже не раз показывала свои хоромы.

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