Новости шоу-бизнеса: метаморфозы звездных красоток «Дома-2», тайный муж Куликовой, породистая внучка Михалкова

Топ новостей о звездах, которые вы могли пропустить в воскресенье, 13 февраля.

На сайте Teleprogramma.pro 13 февраля читателей заинтересовали многие новости из жизни знаменитостей. Особенно примечательными для публики оказались перемены во внешности участниц реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой, Алены Рапунцель, Дарья Пынзарь и другие.

А еще читателей заинтересовали детали из жизни актрисы Марии Куликовой с тайным мужем. Подробнее – далее.

Звезды «Дома-2» и их новая внешность

Многие яркие участницы реалити-шоу «Дом-2» еще на проекте заметно преобразились. А после шоу в их жизни произошли масштабные изменения. Вслед за которыми последовали преображения во внешности. Значительнее других изменились Алена Водонаева, Дарья Пынзарь, Тата Блюменкранц, Алена Рапунцель.

Тайный муж Марии Куликовой

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова после развода с Денисом Матросовым стала скрывать личную жизнь. Только недавно стало известно, что блондинка живет с бывшим мужем Серафимы Низовской, актером Виталием Кудрявцевым. Она нарушила молчание и рассказала об отношениях подробнее.

«Нет такого, что мы расстаемся надолго. Любые два-три дня свободны, и мы мчим куда-нибудь», — призналась Куликова.

Породистая и статная: внучка Михалкова Наташа

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна показала красавицу-внучку Наташу, дочь Артема Михалкова. Девушке уже 20 лет, и она расцвела на радость поклонникам и потенциальным жениха. Подписчики Татьяны Михалковой просто поразились красоте наследницы режиссера.

Новая прическа жены Стаса Михайлова

Жена Стаса Михайлова Инна стала выглядеть еще моложе. Она наведалась в салон красоты, где ей укоротили и сделали челку. Подписчикам преображение понравилось, и они осыпали красавицу комплиментами.

Юбилей Татьяны Тарасовой

13 февраля отмечала свою юбилей Татьяна Тарасова, заслуженный тренер страны по фигурному катанию. Легенду фигурки поздравили ее ученики, а Алексея Ягудина именинница и вовсе назвала сыном. Вечером за праздничным столом собрались только самые близкие.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!