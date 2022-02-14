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Новости шоу-бизнеса: метаморфозы звездных красоток «Дома-2», тайный муж Куликовой, породистая внучка Михалкова

Топ новостей о звездах, которые вы могли пропустить в воскресенье, 13 февраля.

Новости шоу-бизнеса: метаморфозы звездных красоток «Дома-2», тайный муж Куликовой, породистая внучка Михалкова
Никита Михалков. Фото: Global Look Press

На сайте Teleprogramma.pro 13 февраля читателей заинтересовали многие новости из жизни знаменитостей. Особенно примечательными для публики оказались перемены во внешности участниц реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой, Алены Рапунцель, Дарья Пынзарь и другие.

А еще читателей заинтересовали детали из жизни актрисы Марии Куликовой с тайным мужем. Подробнее – далее.

Звезды «Дома-2» и их новая внешность

Многие яркие участницы реалити-шоу «Дом-2» еще на проекте заметно преобразились. А после шоу в их жизни произошли масштабные изменения. Вслед за которыми последовали преображения во внешности. Значительнее других изменились Алена Водонаева, Дарья Пынзарь, Тата Блюменкранц, Алена Рапунцель.

Алена Водонаева на «Доме-2» и сейчас. Фото: кадр эфира «Дом-2», 2004 год, instagram.com/alenavodonaeva/

Тайный муж Марии Куликовой

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова после развода с Денисом Матросовым стала скрывать личную жизнь. Только недавно стало известно, что блондинка живет с бывшим мужем Серафимы Низовской, актером Виталием Кудрявцевым. Она нарушила молчание и рассказала об отношениях подробнее.

Мария Куликова и Виталий Кудрявцев. Фото: кадр из фильма «Слишком красивая жена»

«Нет такого, что мы расстаемся надолго. Любые два-три дня свободны, и мы мчим куда-нибудь», — призналась Куликова.

Породистая и статная: внучка Михалкова Наташа

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна показала красавицу-внучку Наташу, дочь Артема Михалкова. Девушке уже 20 лет, и она расцвела на радость поклонникам и потенциальным жениха. Подписчики Татьяны Михалковой просто поразились красоте наследницы режиссера.

Наташа Михалкова. Фото: instagram.com/tatyanamixalkova/

Новая прическа жены Стаса Михайлова

Жена Стаса Михайлова Инна стала выглядеть еще моложе. Она наведалась в салон красоты, где ей укоротили и сделали челку. Подписчикам преображение понравилось, и они осыпали красавицу комплиментами.

Стас Михайлов с женой Инной и дочкой Евой. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

Юбилей Татьяны Тарасовой

13 февраля отмечала свою юбилей Татьяна Тарасова, заслуженный тренер страны по фигурному катанию. Легенду фигурки поздравили ее ученики, а Алексея Ягудина именинница и вовсе назвала сыном. Вечером за праздничным столом собрались только самые близкие.

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