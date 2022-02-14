Узнали в Павлине Анкудинову, в Дракончике — Галыгина: в Сети обсуждают премьеру шоу «Маска»

На телеканале НТВ состоялось долгожданное событие – в эфир вышел третий сезон шоу «Маска». Первый выпуск закончился без сюрпризов, жюри решило не раскрывать никого из участников, а дать каждому из них проявить себя во втором выпуске.

В Сети после премьеры шоу начались жаркие споры о новом проекте и его участниках. Разумеется, главная интрига – кто именно из звезд может скрываться в костюмах. И уже появились первые предположения.

«Пока единственное предложение: в Дракончике — Галыгин!», «А может Харламов?», «Услышала только Диану Анкудинову в Павлине», «Анубис Максим Галкин, ну все сделали вид что не узнали, прям смешно», «Я уже как и Киркоров в прошлых выпусках во многих масках слышу Аниту Цой», «Анита Цой в Лошади», — комментируют фолловеры выпуск в аккаунте телепроекта.

Напомним, что в составе жюри проекта в третьем сезоне произошли изменения. На этот раз пятым судьей стал бывший участник предыдущей «Маска» Тимур Батрутдинов.

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