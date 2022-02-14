«Все пилось»: экс-подруга Ротару рассказала шокирующие подробности о тяжелой зависимости артистки

Ольга Коняхина – бывший директор и подруга Софии Ротару. Когда-то она проделывала махинации с крупными суммами денег, после чего загремела за решетку на шесть лет. выйдя на свободу Коняхина решила мстить артистке и теперь раскрывает шокирующие подробности ее жизни.

По словам Ольги, София Михайловна злоупотребляла алкоголем. Однако пила строго в семейном кругу.

«То, что ее сын Руслан написал, что, мол, мама тяжелее бокала вина ничего в руках не держала — ну, полный бред. И коньяк, и виски, и водка — все пилось. Все пилось, да, абсолютно. И причем так, что даже я не выдерживала конкуренции. Но как откажешь народной артистке, когда она просит после тяжелого дня составить ей компанию за бокалом?», — огорошила она признанием в интервью программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

Напомним, в этом году София Ротару отметит свое 75-летие.

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