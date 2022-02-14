«Бухта капитана Немо»: 60-летняя Екатерина Андреева в микрошортах и кроп-топе показала фигуру

Недавно Екатерина Андреева отметила свое 60-летие. Выглядит она не на этот возраст – считают фанаты. А звезда Первого канала тем временем не прочь показать фолловерам свою точеную фигуру и подтянутое тело.

В эти дни Андреева отдыхает в Антарктике. А моментами и отпуска делится в своем инстаграме. Она показала, как окунулась в воды океана, температура которого всего +1 градус и позировала на яхте в микрошортах и кроп-топе.

«Вынырнув из Антарктического океана, надо было срочно согреться в горячей ванной. И потом сидеть на корме корабля и созерцать айсберги и горы таинственного континента, вспоминая обжигающие волны, дающие заряд энергии… Впереди нас ждала бухта капитана Немо, в которой он укрывал свой легендарный «Наутилус» в подводной пещере. И, увидев Антарктиду, я поняла, почему провидец Жюль Верн выбрал именно этот континент для укрытия всех тайн Немо», — написала Андреева.

Напомним, ранее Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости.

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