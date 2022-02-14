Ни дня без трендов: Клава Кока принарядилась в модные брюки, которые Хромченко назвала писком сезона

Звезда сцены и Интернета не пропускает мимо фэшн-новинки.

Певица Клава Кока, в миру Клавдия Высокова, обожает привлекать к себе внимание публики. И делает это она не только благодаря своему вокальному таланту и музыкальным премьерам, но и за счет собственного имиджа.

Красотка Клава не пропускает модные тренды мимо. На этот раз звезда предстала в актуальном дутом пуховике и дико популярных брюках, которые фэшн-гуру Эвелина Хромченко назвала писком сезона, — джогерах.

Причем, Кока выбрала модель что надо – белые свободного фасона джогеры. Именно такие советовала модницам Хромченко.

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