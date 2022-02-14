«Следит за поющими масками»: Валерия показала, как годовалая внучка смотрит шоу «Маска» с участием бабушки

В воскресенье, 13 февраля, в эфире НТВ стартовал третий сезон телешоу «Маска». В нем, как и в предыдущие годы, выступает полтора десятка участников, скрытых под оригинальными красочными масками. И оказалось, что не только взрослым интересно наблюдать за происходящим на сцене. Внучка певицы Валерии пополнила армию поклонников шоу.

Как годовалая внучка смотрит шоу, певица Валерия показала у себя в микроблоге. Маленькая девочка внимательно смотрела телевизор вместе с сестрой своей мамы. Заинтересоваться проектом малышка смогла еще и потому, что на экране часто появляется ее бабушка — Валерия является членом жюри на проекте.

«Вот и еще один зритель появился у нашего шоу «Маска». Теперь Селинка присоединилась к огромной армии поклонников нашего проекта и вместе со своей тетей Алексой следит за поющими масками», — подписала снимок бабушка.

Напомним, что внучка у Валерии – пока единственная. Она появилась на свет у младшего сына Арсения Шульгина и его жены в первый день 2021 года.

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