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Розовое мини: мама Наташи Королевой в костюме феи отметила 76-летие

Людмила Порывай любит шокировать публику.

Розовое мини: мама Наташи Королевой в костюме феи отметила 76-летие
Людмила Порывай. Фото: Global Look Press

Мама Наташи Королевой – Людмила Порывай более 30 лет живет в США. В Майами она перебралась из Киева. Недавно у нее гостили артистка с мужем Сергеем Глушко.

Накануне Людмила Ивановна отметила свое 76-летие. Она напрядалась в смелое мини-платье розового цвета, а на голову надела корону. Кадры разместила в своем инстаграме.

Людмила Порывай
Людмила Порывай. Скриншот: instagram.com/mama_luda_star/

«Мой день», — написала Людмила Порывай.

За кадром Наташа Королева спросила родительницу: «Мама, ты звезда?». На что Людмила Порывай ответила, что она – космос.

Добавим, недавно Людмила Порывай решила подзаработать. Хотя ее муж – владелец нескольких ресторанов русской кухни в Майами, она не сидит без дела. Людмила Ивановна объявила, что будет записывать любые поздравления за деньги.

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