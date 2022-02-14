«Красота»: Рудова в белом платье разлеглась на траве

Пока многие представители российского шоу-бизнеса штурмуют Мальдивские острова, Наталья Рудова решила отдохнуть на Бали. Блондинка как обычно делится с фанатами снимками из отпуска. На этот раз она показала кадр, на котором позировала лежа на травке.

Наталья Надела белое платье, позабыв про нижнее белье.

«Ах, как хороша! Красивая! Самая лучшая! Фото огонь! Красота!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно в широкий прокат вышел комедийный фильм «Стрингеры», где Рудова сыграла одну из главных ролей. Ее напарником на площадке был Дмитрий Нагиев. Популярность актрисе еще в начале 2000-х принес сериал «Татьянин день».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.